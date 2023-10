Due film d’autore al Cinema Stella ’Kafka a Teheran’ e ’Mi fanno male i capelli’

Al Cinema Stella in questo fine settimana si alterneranno due film: "Kafka a Teheran" di Ali Asgari e Alireza Khatami, e "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre, in concorso in questi giorni alla Festa del cinema di Roma. Due film diversi, due commedie che invitano però a riflettere e che gli affezionati della sala di via Mameli potranno vedere da oggi a domenica. "Kafka a Teheran" racconta nove storie di vita quotidiana nell’Iran di oggi, ognuna con al centro personaggi e situazioni che raccontano di uno stato teocratico e repressivo che condiziona tutti gli aspetti della vita dei cittadini, anche servendosi di un assurdo sistema burocratico. Il film di Ali Asgari e Alireza Khatami racconta, con sguardo ironico e sovversivo, le contraddizioni dell’Iran contemporaneo. Alba Rohrwacher e Filippo Timi sono invece i protagonisti di "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre. Nel film, Monica ha perso la memoria e ha modo di trovare un nuovo senso alla sua vita con i personaggi dei film interpretati dalla sua più famosa omonima, Monica Vitti. Ecco gli orari per i due film: Kafka a Teheran: oggi alle 17, domani alle 21.15, sabato alle 17 e domenica alle 21.15. "Mi fanno male i capelli" oggi alle 21.15, domani alle 17, sabato alle 21.15, domenica alle 17. Ingresso 7 euro (6 tesserati Dlf).