Due consiglieri lasciano la Lega. Nasce nuovo gruppo in Comune

Nascerà un nuovo gruppo in consiglio comunale di Roccastrada, a formarlo sono due consiglieri comunali su tre del gruppo Lega. A migrare sono il capogruppo Ulderico Brogi e il consigliere Lorenzo Piras. "La nostra decisione irrevocabile di lasciare il partito - affermano Brogi e Piras - è maturata dopo il terremoto politico che è accaduto nella Lega provinciale, che ha portato alla caduta del segretario Claudio Pacella e, a Grosseto, di Alessandro Bragaglia. Una decisione che non abbiamo condiviso nel contenuto e nella forma. La successiva gestione commissariale, a nostro giudizio, è completamente degenerata con scelte del commissario Baldini che ci hanno spinto definitivamente verso l’uscita. Ci sentiamo in completa sintonia con i consiglieri comunali di Grosseto Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini, Ludovico Baldi e con l’assessore Angela Amante e ci riconosciamo nelle parole delle consigliere regionale Andrea Ulmi, con quelle di Claudio Pacella e di Mario Lolini". Brogi e Piras aderiranno alla costituenda associazione la cui nascita è stata annunciata dai consiglieri e dell’assessore grossetani. "Il nome del nostro nuovo gruppo – affermano- sarà quello della costituenda associazione che avrà valenza comunale provinciale e regionale". La stessa cosa accadrà con le prossime elezioni provinciali. "Sosterremo il candidato al consiglio provinciale che la nuova associazione indicherà" affermano Brogi e Piras e riguardo alle elezioni amministrative di Roccastrada i due consiglieri comunali lasciano la porta aperta. Una chiosa finale è di Ulderico Brogi: "A titolo puramente personale – afferma Brogi- non ho condiviso l’azione del segretario comunale della Lega Paolo Pazzagli al tavolo delle trattative del centrodestra".