Due comunità colpite dal lutto. Infezione fatale a 56 anni. Cure inutili: muore in ospedale

All’inizio sembrava una normale influenza, nulla di strano considerato il periodo e il fatto che di casi in giro già ce ne fossero molti, ma in realtà il problema era purtroppo molto più grave e quando i medici hanno potuto scoprire quale fosse il suo fisico era già compromesso in maniera tale che nessuna cura, nessuna terapia ha potuto bloccare il percorso della malattia che si concluso venerdì sera in un letto del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale "Misericordia". Marco Burlandi (nella foto), 56 anni, si è spento così, tra lo sconforto dei familiari e dei tanti amici di cui aveva saputo circondarsi nel corso della sua vita. Si è spento sconfitto da un’infezione che aveva dato i primi segnali della sua esistenza circa un mese fa attraverso – appunto – una febbriciattola insistente ma che, almeno all’inizio, non aveva raggiunto picchi particolari. Poi però a Natale la febbre si è alzata e un paio di giorni dopo ha deciso di farsi vistare al Pronto soccorso dell’ospedale di Pitigliano dove i medici hanno capito subito che quella non poteva essere una normale influenza e che la situazione fosse critica. Trasferito a Grosseto, al "Misericordia", è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, ma ormai il fisico era troppo minato e indebolito affinché potesse reagire con l’aiuto delle terapie.

Marco Burlandi si divideva fra Grosseto, dove aveva un’abitazione, ed Elmo di Sorano, dove insieme al fratello gestiva un agriturismo e dove ancora vivono gli anziani genitori. Una famiglia molto nota, sia in città che nella zona delle colline. In città perché per molti anni i genitori hanno avuto un negozio di tappezzerie, prima in via Emilia e poi in viale della Pace, a Sorano perché – appunto – c’è l’agriturismo aperto dai nonni. La notizia della sua scomparsa ha creato grande cordoglio in entrambe le comunità.

I funerali si svolgeranno oggi. Il feretro partirà dall’obitorio cittadino alle 13 e la messa sarà celebrata alle 15 nella chiesa di Elmo.