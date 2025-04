Due auto si urtano e finiscono fuori strada: ferite le guidatrici

Orbetello (Grosseto), 22 aprile 2025 – Due automobiliste sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi sulla Strada Statale Aurelia (SS1) al km 145, in direzione nord, nei pressi dello svincolo per Orbetello.

Due autovetture, che procedevano nello stesso senso di marcia, si sono urtate per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, prontamente giunta sul posto. A seguito dell’urto, entrambi i veicoli sono usciti di strada.

All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, le due occupanti – entrambe donne – si trovavano già fuori dai veicoli ed erano assistite dal personale sanitario del 118. Le due donne sono state successivamente trasferite all’Ospedale di Grosseto per ulteriori accertamenti.