Due abusivi in una casa. Sgombero degli agenti

Blitz della Polizia municipale a Grosseto: gli agenti grossetani hanno sgomberato un appartamento dell’Epg che era stata assegnato con il meccanismo delle case popolari. L’appartamento infatti era occupato abusivamente da due persone che ne avevano preso possesso senza averne diritto. Il blitz è stato fatto in via Capo d’Istria dal Nucleo Sicurezza della Polizia municipale. Le due persone sono state trovate all’interno ma non hanno fatto resistenza e sono subito uscite dalla casa che avevano abusivamente occupato Sono state accompagnate al comando e sono risultate prive di documenti. Si tratta di due giovani uomini di origine nordafricana. L’appartamento, dopo essere stato sistemato e ripulito, sarà riconsegnato dalle forze dell’ordine all’Epg che provvederà a consegnarlo alla prima famiglia in graduatoria che ha diritto ad abitarci. Intanto le indagini continuano per capire come quelle due persone possano essere entrate nell’appartamento.