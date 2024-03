"Droga oggi, che fare?", incontro con Barra

Giovedì sarà presente in città, ospite del Comitato Cri di Grosseto, il professor Massimo Barra (nella foto), presidente emerito della Croce Rossa e attuale presidente della Fondazione Villa Maraini, associazione che da 40 anni si colloca tra le migliori istituzioni nazionali ed internazionali nella cura delle persone affette da dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e delle loro famiglie. Barra giovedì alle 17.30 in Sala Pegaso terrà una conferenza dal tema: "Droga oggi: che fare?". L’incontro, organizzato con il patrocinio della Provincia, sarà introdotto e moderato dal presidente della Croce Rossa di Grosseto, Hubert Corsi. La Fondazione Villa Maraini è un’importante realtà nel Lazio nella lotta alla droga.

Nel 2022 in questa regione su 2.179 persone trattate nei servizi di comunità terapeutica, 2.125 sono state a carico di Villa Maraini i cui camper, stazionati a Tor Bella Monaca e alla stazione Termini, aperti 24 ore su 24, offrono una speranza a chi vi si rivolge. Proprio nei giorni scorsi Brian Morales, capo dell’Ufficio internazionale per gli stupefacenti dell’amministrazione Biden, ha visitato la Fondazione in un incontro organizzato per imparare, come lui stesso ha dichiarato, il metodo della riduzione del danno e i modelli di trattamento di Villa Maraini a Roma.