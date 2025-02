Droga in auto e in casa, condannato 35enne

Era accusato di detenzione ai fini di spaccio. Quando fu fermato dai carabinieri mentre stava guidando l’auto a Grosseto nascondeva nella sua auto un quantitativo di hashish per fare circa 10 canne, nascoste in un pacchetto di sigarette e 130 euro in contanti di vario taglio. L’uomo, che aveva già diversi precedenti, fu sottoposto ad una perquisizione domiciliare nella casa in cui convive con la compagna. E lì hanno trovato due grammi di cocaina. Ieri mattina, di fronte al giudice Marco Bilisari e alla vice procuratrice onoraria Pamela Di Guglielmo ha detto che quella sostanza era per uso personale. Furono i militari ad accorgersi che quelle sigarette erano quantomeno "strane". E nella camera da letto, oltre la cocaina, aveva anche tutto il necessario per dividere e vendere la sostanza. L’uomo, straniero di 35 anni, di fronte al giudice del tribunale di Grosseto ha ammesso le proprie responsabilità, dicendo che le sostanze erano sia per uso personale che per spaccio. Di Guglielmo ha chiesto per lui l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora nel comune di Grosseto. Richieste e misure che Bilisari ha accolto e emesso, ma con l’aggiunta dell’obbligo di dimora nella sua residenza dalle 22 alle 6 del mattino.