Droga sul bus della gita scolastica: adolescenti nei guai

Grosseto, 8 novembre 2023 – Avevano deciso a tavolino che quella gita sarebbe dovuta essere "particolare", almeno dal loro punto di vista. E quindi si erano riforniti di un po’ di "fumo". Insomma erano alla ricerca di trasgressione durante la gita scolastica, da sempre uno dei momenti di maggior divertimento e svago per gli studenti.

Ma questi tre studenti, di età compresa tra i sedici e i diciassette anni, non avevano fatto i conti con l’attenzione degli insegnanti e accompagnatori della gita, che insieme ai ragazzi avrebbero dovuto trascorrere qualche ora fuori da Grosseto. Si trattava infatti di una gita di un solo giorno. Sono stati proprio questi studenti a far saltare la gita, per il dispiacere di tutto il resto della comitiva, che non sapeva quello che alcuni loro compagni avevano organizzato. Erano infatti appena partiti da Grosseto per una gita scolastica, quando i professori si sono accorti della presenza di hashish all’interno del pullman. Pochi grammi di sostanza stupefacente, naturalmente proibita, soprattutto in una scuola, ben nascosta sul bus che li stava accompagnando alla meta che un istituto superiore di Grosseto aveva stabilito da tempo. Quando i professori hanno appurato che in quel mezzo c’erano davvero delle sostanze stupefacenti, hanno deciso di bloccare il viaggio e quindi far tornare il pullman a Grosseto.

I ragazzi frequentano infatti le classi di uno degli istituti superiori della città. All’arrivo a Grosseto, dopo alcuni minuti di attesa, è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale, coadiuvata dall’unità cinofila. I cani Destroy e Van Basten, che fanno parte del gruppo cinofilo antidroga del reparto operativo della Polizia municipale, sono stati fatti salire sul pullman. E sono stati loro che hanno immediatamente capito che sul mezzo era stato nascosto qualcosa di proibito. Gli agenti hanno chiesto ai ragazzi se qualcuno di loro avesse avuto con sé l’hashish prima di far intervenire i cani antidroga e subito dopo è stato fatto un primo controllo su un ragazzo. Ed è stato proprio il "naso" di uno dei cani a segnalare la presenza di droga. Il ragazzo, minorenne, ha ammesso di avere con sé una quantità di hashish. Anche altri due ragazzi hanno poi ammesso di esserne in possesso. La droga, pochi grammi, è stata poi sequestrata dalla Municipale. I tre ragazzi, tutti minorenni, saranno segnalati in Prefettura come assuntori.