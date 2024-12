Draconicon in concerto a Capalbio: dark power metal al Rockstar

Al Rockstar di Capalbio arriva il dark power metal dei Draconicon. Una serata all’insegna dei riff potenti e veloci quella che si prospetta questa sera nel locale in località Poggetti nel comune di Capalbio (strada Casal Nuovo 2).

Protagonisti saranno i viterbesi Draconicon, formazione dark power metal, una realtà affermata nel panorama metal italiano. La band ha solcato palchi importanti come il Metalitalia Festival, Parma Tattoo Nerd Fest, FdB Festival, con nomi di rilievo come Furor Gallico, Nanowar of Steel, Secret Sphere, Windrose, Feuerschwanz, Elvenking e altri.

Al Rockstar porterà il suo show da headliner con brani tratti dall’acclamato primo disco "Dark Side of Magic" e dall’ultimo lavoro, "Pestilence", pubblicato sotto Inner Wound Records. Quest’ultimo ha ricevuto ottimi pareri dalla critica musicale, confermando la band come una delle più promettenti della scena metal contemporanea.

Saranno anche i primi show con il nuovo cantante Lord Grym Hunter, che porterà al quintetto una sonorità ancor più aggressiva. Apripista della serata saranno i Fire of Destiny, band heavy metal, che si esibirà a partire dalle 20,50, seguiti dai Soul Synesthesia.

La serata sarà a ingresso gratuito, mentre il locale aprirà alle 20 per la cena (per info e prenotazioni si può chiamare il numero 346.0857924).