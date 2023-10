Dory Fantasmagorica. Letture, giochi e regalo da Mondadori

2Laboratorio di Dory Fantasmagorica domani alle 16 nella libreria Mondadori, in Corso Carducci, a Grosseto. La partecipazione al "Dory Dance Day" è gratuita e saranno letti i brani da "Dory all’arrembaggio" per scoprire come diventare dei veri pirati e piratesse con simpatici giochi a tema. E ci sarà anche un omaggio per tutti. Età consigliata 5-10 anni.