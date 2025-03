Dormiva nell’auto rubata in città. Denunciato

Gli avevano rubato l’auto, una Fiat Panda bianca da circa una settimana. Ma sette giorni dopo ha visto la sua auto ferma in un parcheggio di un locale sulla Senese. Quando si è avvicinato per accertarsi che fosse la sua, avendone riconosciuto la targa, ha scoperto un uomo che stava dormendo sui sedili posteriori dell’abitacolo. A que punto il proprietario della vettura ha quindi telefonato alle forze dell’ordine e in pochi minuti, nel parcheggio, sono arrivati gli agenti delle Volanti. L’occupante, con precedenti, che nel frattempo si era svegliato, non ha saputo spiegare da dove arrivasse quell’auto. E’ stato denunciato per ricettazione e la vettura è stata restituita al legittimo proprietario.