Doppio appuntamento oggi e domani a Grosseto con "Magistrate, finalmente": storia delle prime giudici d'Italia

"Magistrate Finalmente, le prime giudici d’Italia". Il racconto di Eliana di Caro a Grosseto ed Orbetello. C’è un doppio evento in Maremma con l’Anpi "Carla Nespolo", Working Class Hero OdV e la Commissione Provinciale Pari Opportunità. Appuntamento oggi alle 17 in sala Pegaso di palazzo Aldobrandeschi, ed un secondo incontro previsto domani alle 9.30, in piazza Duomo ad Orbetello a "Il Tempio". Il programma del doppio incontro pubblico trae spunto dai sessant’anni dalla legge che aprì le porte della magistratura alle donne, risolvendo una lunghissima e grave discriminazione di genere. La giornalista de "Il Sole 24 Ore" Eliana Di Caro, accompagnata nel dialogo aperto alla cittadinanza da Daniela Castiglione del Coordinamento Nazionale Donne dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, insieme a Veronica Tancredi della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, ripercorrerà la storia delle otto vincitrici del primo concorso per la magistratura.