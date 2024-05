Doppio appuntamento con Bicincittà. Pedalata a Grosseto e a Castiglione "Doppio appuntamento per "Bicincittà in Maremma" a Grosseto: sabato nel capoluogo e domenica a Castiglione. Pedalate solidali a sostegno delle cure palliative pediatriche, con raccolta fondi per Abio Grosseto e altre associazioni. Partenze, arrivi e premi per i partecipanti."