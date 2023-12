Doppio appuntamento al "Quadrivio". Festa degli auguri e la mostra di lettere

Brindisi per l’augurio di buone feste oggi alle 17 nella galleria "Il Quadrivio", in viale Sonnino 100, a Grosseto. Patrizia Zuccherini, titolare della galleria, invita quindi tutti a partecipare al tradizionale evento annuale che sarà anche l’occasione di inaugurare la mostra delle opere partecipanti al Concorso "Scriveteci una lettera" indetto dall’associazione calligrafica "Il Calamo".

"La terza edizione dell’iniziativa Scriveteci una lettera ha registrato una massiccia partecipazione di giovani under 15, in maggioranza allievi della scuola media cittadina Vico – dice Ettore De Tora, presidente dell’associazione Il Calamo –. Spinti dall’entusiasmo trasmesso loro dalle lezioni di calligrafia tenute da Marco Moretti e da me lo scorso anno scolastico in dieci classi, hanno fatto traboccare la cassetta postale dell’associazione con circa 80 lettere inviate, che in totale hanno raggiunto il numero record di 120. Un grande risultato se si pensa che nell’epoca di internet e dei social, la comunicazione epistolare cartacea è sconosciuta ai giovani, sempre più esperti di tecnologie digitali ma con evidenti carenze nell’uso del corsivo. Saranno esposte tutte le lettere e la mostra sarà dedicata a Marco Moretti, che il 30 ottobre scorso è mancato, lasciando un vuoto incolmabile ed una grande incompiuta: la Divina Commedia di Dante, che stava vergando su pergamena da circa 18 anni, nei caratteri originali del 1300".