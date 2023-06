Dono del Polo tecnologico Un progetto alla Provincia per abbattere le barriere architettoniche

Consegnato al presidente della Amministrazione Provinciale, Francesco Limatola, il progetto di fattibilità e i computi metrici per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso di via De Barberi del polo tecnologico "Manetti Porciatti". "Si tratta di un progetto – ha spiegato il professor Gianfrancesco Santagati, responsabile dei Corsi Serali e del corso di progettazione, costruzioni e impianti – nato dalla partecipazione della scuola alla undicesima edizione del progetto formativo Concorso Nazionale ‘I futuri geometri progettano l’accessibilità’, indetto da Fiaba Onlus e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è redatto dagli studenti del corso serale durante l’anno scolastico. Questa loro esperienza scuola-lavoro che li ha coinvolti e stimolati in una "progettazione per tutti", è stata finalizzata all’inclusione sociale e all’uguaglianza nel rispetto della diversità umana, attenta ai bisogni, alle esigenze e ai desideri delle persone". Gli studenti hanno infatti rilevato l’edificio scolastico, eseguito un’analisi dei fabbisogni e progettato le loro proposte, quantificando i costi degli interventi. Un’esperienza pratica ed adeguata all’esercizio della loro futura professione, che ha avuto il supporto del Geometra Cristina Catocci del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati.

"Ancora una volta la nostra scuola dimostra una grande attenzione ai temi della inclusione e della inclusività – è stato il commento del dirigente scolastico, Claudio Simoni – ma anche una forte propensione allo sviluppo di progetti che hanno riscontri pratici e operativi e che abbiamo volentieri ceduto alla Provincia". Alla presenza del dirigente tecnico della Provincia, Gianluca Monaci, del presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati Patrizio Sgarbi, gli studenti del corso serale Geometri hanno illustrato il lavoro svolto dettagliando i vari interventi proposti: l’installazione di un ascensore, l’adeguamento dei servizi igienici della scuola, la realizzazione di percorsi sensoriali, lo studio degli spazi scuola, interni ed esterni come un ambiente di apprendimento integrato composto da elementi funzionali, costituiti da spazio di gruppo.