’Donna verso il futuro’. Il riconoscimento a Elena Improta

ORBETELLOOggi alle 18 presso la sala conferenze della Casa dell’Aviatore a Roma sarà consegnato un premio a Elena Improta (foto), quale ’ Donna verso il Futuro 2025’.

Ecco il Premio a una donna, una madre e una combattente, che da 36 anni dedica la sua vita a dare voce a tante madri i cui figli vivono in condizioni di grave disabilità. Questo impegno attivo è testimoniato dal progetto residenziale "La Casa di Mario" ad Orbetello, a cui ha dedicato anima e cuore negli ultimi 5 anni, offre rifugio e supporto a chi ne ha più bisogno.

Fondatrice dell’Associazione Oltre lo Sguardo Aps, offre da 19 anni le sue competenze come caregiver e counselor in Lazio e Toscana, trasformando il dolore e le sfide personali in un’opportunità per aiutare gli altri. Il suo ruolo come ambasciatrice del Telefono Rosa e operatrice di ascolto per l’Associazione Olympia de Gouges pone in evidenza il suo impegno nel sostenere le donne nella difficile uscita dalla violenza domestica.

Oggi, a 62 anni, continua a investire nel suo sviluppo personale e professionale iscrivendosi a un corso universitario di psicologia, dimostrando che il desiderio di crescita e apprendimento non ha età. Nonostante le innumerevoli difficoltà e il pregiudizio verso le diversità, questa donna testarda e generosa non smette mai di credere in un futuro migliore per le persone più fragili.

Michele Casalini