Donna investita. E’ grave. Scontro: 2 feriti

Una donna di 65 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Massetana, a Follonica. Il fatto è accaduto intorno alle 17.30 di ieri e l’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio della pattuglia della Polizia municipale follonichese che ha eseguito i rilievi.

Le condizioni della donna, che di professione fa la badante, sono apparse subito preoccupanti e il personale sanitario dell’ambulanza della Croce rossa ha chiesto poi l’intervento di "Pegaso" che ha trasportato la donna in ospedale.

Due, invece, le persone ferite in un incidente stradale accaduto poco prima delle 8 di ieri sulla "Sp 161", in località Santa Liberata, nel territorio comunale di Monte Argentario.

Per cause in corso si accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone, nei pressi di una curva, e i rispettivi conducenti sono rimasti incastrati all’interno dei abitacoli, tanto che si è reso necessario anche l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Orbetello.

Per consentire le operazioni di soccorso e dei rilievi è stato indispensabile chiudere la strada e il traffico è stato quindi deviato sulla provinciale di Giannella, e i disagi sono stati piuttosto pesanti. Il personale sanitario (arrivato con le ambulanze di Misericordia e Croce rossa e l’automedica) ha soccorso i due feriti e dopo aver prestato le prime cure li ha trasferiti in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli mentre le pattuglie dei carabinieri hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico.