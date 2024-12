Donazione di prodotti alimentari alla Cri da parte dell’azienda della famiglia Corsini

La famiglia Corsini, conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei prodotti dolciari realizzati sull’Amiata, ha compiuto un significativo gesto di solidarietà, donando un bel quantitativo di prodotti al comitato grossetano de La Croce Rossa Italiana. Questi prodotti saranno consegnati alle persone più bisognose e Stefania Ricci, presidente della Croce Rossa di Grosseto ringrazia l’azienda amiatina. "Grazie a questo significativo gesto di solidarietà, possiamo continuare a sostenere le tante famiglie del nostro territorio – spiega Stefania Ricci – che, a causa delle difficoltà economiche, si trovano a vivere situazioni di disagio e necessitano di un aiuto concreto. La distribuzione di beni di prima necessità rappresenta infatti una delle attività cardine che la nostra associazione porta avanti da anni. Siamo particolarmente grati alla famiglia Corsini – prosegue la presidente Ricci – che da anni sostiene con costanza le nostre iniziative. Desideriamo sottolineare come questa ultima donazione, avvenuta in prossimità delle festività natalizie, abbia assunto dimensioni mai viste. Questo gesto – conclude – non solo amplifica l’impatto del nostro intervento ma rappresenta anche un simbolo di speranza e condivisione in un periodo dell’anno così significativo". La donazione della famiglia Corsini non è soltanto un aiuto materiale, ma un vero e proprio messaggio di speranza e vicinanza.