Donati 25.284 chilogrammi di cibo grazie alla Colletta Alimentare

Alla chiamata della Colletta Alimentare Grosseto risponde con un buon risultato, seppur in leggero calo rispetto al 2022. Sono stati infatti 25.284 chilogrammi di alimenti quelli donati dai grossetani e raccolti durante la 27^ giornata indetta a livello nazionale, meno rispetto ai 30 chili dell’anno precedente, ma pur sempre tanti. Il Banco Alimentare è da ventisette anni in prima fila per combattere la povertà, che purtroppo ogni anno vede aumentare le persone e le famiglie bisognose di aiuto. Un aiuto concreto, così come citava lo slogan scritto sulle pettorine dei volontari. A Grosseto settecento volontari hanno prestato la loro disponibilità e il loro tempo, invitando i clienti dei punti vendita a donare cibo per i bisognosi . "Il ricavato – ricorda il referente provinciale del Banco Alimentare, Vittorio Paris – è un po’ meno rispetto allo scorso anno però ci sono giustificazioni comprensibili, visto il periodo storico complicato che stiamo vivendo. Però siamo stati tutti ‘sul pezzo’ e siamo contenti del risultato ottenuto". Nel parcheggio della Conad di via Senegal, per tutta la giornata di sabato era sistemato il furgone dell’Aeronautica Militare pronto ad accogliere le donazioni per poi dirigersi al magazzino. Hanno partecipato all’iniziativa anche il Comune, l’Esercito Italiano con il 3° Reggimento Savoia Cavalleria, Poste Italiane, Amazon, l’Arciconfraternita della Misericordia, Nomadelfia e anche privati cittadini. "Stiamo vivendo momenti molto difficili, dettati dalle complicazioni che si sono insidiate nel quotidiano, con la pandemia, le guerre e i prezzi che salgo alle stelle – conclude Paris –. Fattori che hanno assolutamente inciso sul risultato dell’ultima Colletta Alimentare nel grossetano. L’unione fa la forza ma anche la differenza per chi ha bisogno". Bilancio positivo a livello regionale invece: la Toscana ha raccolto il 6% in più rispetto all’anno scorso con 400 tonnellate totali.

Maria Vittoria Gaviano