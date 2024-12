Domani l’assemblea comunale si riunisce per discutere delle società partecipate

Domani torna a riunirsi il consiglio comunale di Scarlino.

L’appuntamento è fissato per domani alle 11 in sala consiliare (piazza Garibaldi) quando sarà in programma l’assise per discutere delle misure di razionalizzazione 2023 e dell’analisi dell’assetto delle società partecipate dal Comune di Scarlino. Inoltre il dibattito prevede anche la relazione sugli interventi avviati e l’adozione dei provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024.

Un’analisi sull’assetto delle societe partecipate che abitualmente rappresenta uno degli ultimi appuntamenti dell’anno per ogni amministrazione comunale. La seduta consiliare di domani si chiuderà con le comunicazioni da parte del sindaco Francesca Travison.