Domani in edicola il calendario in regalo. Le foto delle Associazioni di volontariato

Domani in edicola in omaggio con il nostro quoditiano sarà distribuito il calendario 2024 dedicato alle associazioni di volontariato del territorio. Un regalo ai nostri lettori e un doveroso omaggio alle varie associazioni impegnate nell’aiuto al prossimo per 365 giorni all’anno. Foto che a loro modo raccontano un lavoro silenzioso, quotidiano e di fondamentale importanza. I calendari realizzati sono due, uno per i lettori della provincia di Grosseto e l’altro per i lettori della provincia di Livorno.

Un progetto realizzato grazie al contributo di queste aziende partner: Alimentaria 2001, Terme si Saturnia, Cantina cooperativa Vignaioli Morellino di Scansano, Acquedotto del Fiora (per il calendario di Grosseto); Ecom Servizi, Tricom, Uniporto Livorno Società cooperativa, Massimo Bracaloni e Valeria Poddu Srl, Agenzia Generali e Ordine dei Tecnici sanitari di Pisa-LivornoGrosseto (presidente Cristina Baggiani) per il calendario di Livorno.

Queste le dodici associazioni che saranno le protagoniste del calendario di Grosseto: Abio, Admo, Avis, Comitato per la Vita, Croce rossa italiana, Fondazione Il Sole, Humanitas, Insieme in Rosa, La Farfalla, Misericordia, Ronda della Carità e associazione TuttiaTeatro. Queste, invece, le associazioni nel calendario di Livorno: Misericordia Piombino, Svs Pubblica Assistenza Livorno, Pubblica Assistenza Cecina, Valerio Vergili Garante dei disabili di Livorno, Pubblica Assistenza Piombino, Associazione Amici della Zizzi di Livorno, Pubblica Assistenza di Bibbona, Associazione Sport Insieme Livorno, Misericordia Castagneto, Associazione ‘Amico di Valerio’ Livorno, Croce Rossa di Rosignano e Sezione Ail di Livorno.