Domani di scena "La notte della luce"

Torna domani l’appuntamento molto originale chiamato "La notte della luce" che per gli abitanti di Sorano è una sorta di Capodanno anticipato. L’appuntamento è in piazza Busatti, a partire dalle 17. I visitatori potranno accogliere l’arrivo degli zampognari, alle 17.30 invece è in programma l’accensione della pira augurale. Alle 18, ad animare la piazza, i cantastorie (storie di racconti del Natale) e alle 19 concerto itinerante dei "Pane e Birra", con apertura degli street food stand. Infine, alle 22.30, spettacolo pirotecnico. Ogni anno il 30 dicembre, Sorano si illumina con "La notte della luce", un evento che intreccia storia, solidarietà e tradizione. Ispirata agli antichi falò contadini, che un tempo segnalavano il benessere delle famiglie durante i rigidi inverni, la celebrazione ideata da Arturo Comastri è diventata un appuntamento imperdibile. In questo borgo incontaminato sono molte le tradizioni orali che si sono tramandate di padre in figlio che insieme alla storia millenaria, al paesaggio, ad una natura incontaminata, alle tradizioni culinarie, rappresentano l’identità di questo territorio e dei suoi abitanti.

N.C.