"I Cavalieri della Laguna" è il titolo del documentario che racconta la storia e la vita de "I Pescatori" di Orbetello che sarà proiettato oggi alle 21.30 nel Circolo Vela di Talamone. La serata sarà introdotta da Pier Luigi Piro, presidente della Cooperativa lagunare.

L’iniziativa rientra nel cartellone della rassegna "Talamone al cinema" organizzata dal Circolo Vela talamonese in collaborazione con "Ecista", Proloco Talamone, Circolo Aics, Lagunart, Pescatori di Orbetello con il patrocinio del Comune di Orbetello e promosso da "The Caesar Hotels". Per partecipare è necessario prenotarsi telefonano al 333-1437313.