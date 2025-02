Divisione 2, per la Pallacanestro Grosseto oggi c’è la trasferta con l’Affrico Firenze

BASKETTrasferta a Firenze per la Pallacanestro Grosseto. Oggi alle 18.30 la formazione biancorossa di Divisione 2 farà visita all’Affrico Firenze per dimenticare la sconfitta casalinga contro l’Etrusca Basket. Grossetani secondi in classifica con 28 punti, contro il fanalino di coda fiorentino che finora ha collezionato solo due punti. Occhio però a sottovalutare l’avversario, visto come in questo inizio 2025 i biancorossi hanno perso contro squadre abbordabili. Sempre per il campionato di Divisione 2, il Gruppo Crosa Service Follonica Basket domani sarà impegnato sempre a Firenze, per sfidare il Sancat in un match salvezza, per la squadra del golfo. Nel turno scorso i follonichesi avevano rimediato una secca sconfitta per 73-53 sul campo dello Scandicci, coi padroni di casa che erano partiti subito forte, con percentuali al tiro altissime, mentre gli azzurri avevano faticato a trovare il canestro, anche in situazioni in cui gli avversari lasciavano tiri non impossibili. Per l’Argentario Basket, vice fanalino di coda invece, trasferta a San Miniato contro l’Etrusca.