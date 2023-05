Divieto di balneazione in parte della Feniglia

Sarà una domenica senza bagno per tutti quelli che oggi vorranno trascorrere una giornata alla Feniglia, la lingua di spiaggia che collega l’Argentario con la terra ferma nella zona sud della Provincia di Grosseto. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti ha infatti firmato un’ordinanza di divieto di balneazione, per due zone della spiaggia sul lato di Ansedonia. I valori che erano stati registrati infatti dal laboratorio biologico hanno infatti evidenziato numeri "fuori norma" su enterococchi intestinali che avevano superato i parametri di legge. Valori fuori norma anche di Escherichia Coli. Lo sforamento dei valori è avvenuto in due diversi punti di prelievo: divieto di balneazione dunque alla foce di Ansedonia e anche nella zona della Feniglia, lato appunto Ansedonia. I vigili urbani del Comune lagunare nella giornata di ieri hanno anche apposto i cartelli per il divieto di balneazione proprio sulle due spiagge.