Disturbi alimentari. Chiuso il bando per l’attività del centro residenziale

Chiuso ufficialmente il bando per la gestione del servizio residenziale del Centro per i disturbi alimentari di Casa Mora a Castiglione della Pescaia, che dovrebbe partire, con ogni probabilità, entro la fine dell’anno. La direzione del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Toscana Sud Est, in merito al Centro per i disturbi alimentari di Casa Mora a Castiglione della Pescaia, afferma che "l’attività diurna sta proseguendo regolarmente, come previsto, con la semiresidenza, aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, insieme agli ambulatori".

Nell’anno appena concluso sono state presi in cura venticinque pazienti e più di cinquanta da gennaio 2022. Nel percorso ambulatoriale invece, sempre nel 2023, sono pervenute oltre ottanta nuove richieste di visita, mentre sono stati 112 i pazienti in carico. "Per l’attivazione del servizio residenziale – afferma l’Asl Toscana Sud Est – è stato avviato l’iter amministrativo con la nomina già della commissione per la valutazione delle proposte progettuali e il successivo avvio della coprogettazione. Procedendo secondo quanto stabilito, il servizio dovrebbe partire entro l’anno".

Con l’attivazione della residenza saranno operativi tutti i livelli essenziali di assistenza, ambulatoriale, semi residenziale e residenziale, nell’ottica di un percorso di continuità all’interno della stessa struttura, che è diretta dalla dottoressa Margherita Papa. Il Centro di Casa Mora di Castiglione della Pescaia è la prima struttura pubblica residenziale in tutta la Regione Toscana per la cura dei disturbi alimentari