Distretto biologico Primi passi concreti

In occasione dell’incontro del Comune con Coldiretti e Cia il sindaco Pierandrea Vanni ha ribadito che "Sorano non sta alla finestra per il Distretto Biologico, ma inizia un percorso che al primo punto prevede a breve il coinvolgimento di tutte le aziende biologiche del territorio che messe insieme superano il 30% della superficie agricola".

L’incontro voluto dal sindaco e dal consigliere delegato all’agricoltura Giorgio Giulietti (ma erano presenti anche il vicesindaco Luigi Buzi e i consiglieri comunali Pierluigi Domenichini, Luciano Grillo e Fabiola Mazzieri, oltre che alcuni imprenditori agricoli), è servito per fare il punto sulla situazione che si è creata in provincia con la nascita del Distretto Biologico della Maremma. Sulla base dei chiarimenti forniti dalle organizzazioni agricole, il sindaco ha deciso di convocare a breve una riunione di tutte le aziende biologiche.