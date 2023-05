Disservizi con Rabona Problemi con Vodafone

Da tempo molti utenti clienti della compagnia telefonica Rabona Mobile continuano a riscontrare disservizi: dall’impossibilità di inviare e ricevere telefonate e sms al mancato funzionamento della connessione internet. Rabona è un operatore virtuale che si appoggia a Vodafone Italia e parrebbe che i disservizi degli ultimi mesi siano dovuti non tanto a questioni tecniche, quanto a problematiche amministrative e contrattuali tra i due operatori. Per questo Confconsumatori si è rivolta alle autorità Agcm e Agcom chiedendo di intervenire a tutela degli utenti ingiustamente coinvolti. Inizialmente gli utenti si sono accorti di avere difficoltà con le chiamate o di non riuscire a ricevere correttamente gli sms. Intorno a metà aprile i disservizi si sono estesi anche alla navigazione internet e, nonostante le diverse comunicazioni di scuse diffuse da Rabona, non sono state chiarite le ragioni del malfunzionamento. Sembra chiaro però che dipenda da questioni amministrative – non tecniche – legate al rapporto commerciale.