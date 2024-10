Disco verde dalla maggioranza. Via all’iter del piano operativo per investimenti da oltre 100 milioni

Analizzato, nel vertice della coalizione di centrodestra che guida il Comune di Orbetello, il piano operativo per investimenti superiori a 100 milioni di euro.La maggioranza di centrodestra, composta da undici consiglieri, insieme all’architetto Silvia Viviani e al suo staff tecnico hanno così, di fatto, dato il via all’iter di approvazione delle osservazioni che si concluderà a distanza di poco tempo proprio in seno all’assemblea consiliare, che si terrà a novembre.

Una volta concluso il passaggio in Consiglio comunale, a seguito delle oltre 220 osservazioni passate al vaglio degli uffici tecnici competenti, il piano operativo avrà gli ultimi passaggi tecnici sulla base delle normative regionali. Un piano che tra investimenti pubblici e privati arriverà a 100 milioni." Tra i tanti interventi previsti nel pubblico Il piano si conferma nei suoi tre punti principali, illustrati da Andrea Casamenti. "Innanzitutto – ricorda il sindaco – la realizzazione della piscina e di tre campi da padel coperti ad Orbetello Scalo, sul terreno di proprietà comunale, adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco". L’opera, che verrà realizzata attraverso l’apporto di privati, consentirà l’apertura di un impianto sportivo polivalente, all’avanguardia e di facile fruizione"."Il secondo punto è la destinazione turistico-ricettiva dell’area dell’ex aeroporto Brunetta in piazza Cortesini (ex Idroscalo), nell’ottica di veder realizzata una struttura destinata all’accoglienza di un bacino di utenza alto spendente, e il cui inserimento all’interno del contesto urbano di riferimento punterà a una maggiore valorizzazione dell’intera area". Infine il terzo e ultimo punto. "La realizzazione nell’area dell’ ex Idroscalo di un centro museale dedicato ai trasvolatori atlantici e del polo sportivo. Questo piano – conclude il sindaco Casamenti – avrà una forte ricaduta positiva su tutto quanto il nostro territorio, non soltanto in termini di sviluppo, ma anche di maggiori risorse a disposizione dell’ente".

Michele Casalini