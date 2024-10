Cede il montascale al cimitero, grave caduta per donna disabile davanti ai figli Castiglione della Pescaia, la donna era andata a portare dei fiori ai suoi cari insieme alla famiglia. Ha usato la pedana, ma questa per un malfunzionamento si è staccata facendo precipitare la carrozzina. Momenti di paura e intervento del 118. La donna è in ospedale