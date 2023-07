"Dipinti in polvere" Personale di Buhlmann

Si apre oggi e durerà fino a venerdì 28 alla "Cantina dei 3 Archi" in via della Libertà, 9, la mostra di pittura "Dipinti in Polvere" di Marco delle Colline. L’artista Marco Buhlmann, questo il suo vero nome, di origine svizzera, vive in Toscana dal 1979 e si è stabilito da diversi anni a Massa Marittima. Ha frequentato vari corsi dal maestro Leonardo Cambri per l’associazione culturale officina Hermes, un’associazione che si è costituita nel 2003 a Gavorrano e si propone come un laboratorio permanente di trasformazione, di creazione e di scambio culturale e interculturale. Tra gli obiettivi dell’associazione quello di voler rappresentare un ambito ideale in cui esprimere la propria creatività, un luogo dove arricchirsi e allargare gli orizzonti della propria mente ed è in questo contesto che Marco Buhlmann ha trovato spazio per le sue opere. Ha lavorato come architetto e costruttore per diverse strutture italiane. Nel suo curriculum lavorativo, la costruzione di una stazione montanara in Svizzera.