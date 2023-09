Morto a 100 anni il partigiano Dino Marri

Grosseto, 21 settembre 2023 – È morto a Grosseto il partigiano Dino Marri, combattente della Brigata Spartaco Lavagnini, e da anni impegnato a portare la sua testimonianza nelle scuole del territorio.

Ne danno notizia il presidente dell'Anpi di Grosseto Luciano G. Calì e il comitato provinciale 'Norma Parenti’ che esprimono cordoglio per la scomparsa di Marri, che pochi mesi fa aveva compiuto 100 anni.

L'Anpi ricorda, in una nota, "la generosità di Dino Marri, giovane antifascista in un periodo storico buio e violento dominato dall'oppressione fascista e poi dall'occupazione nazista, nonostante il famigerato 'manifesto della morte’ emanato dalla Repubblica Sociale firmato da Almirante e Mezzasoma, fu protagonista coraggioso insieme a molti altri giovani nella difficile lotta per la libertà e la democrazia. Quella preziosa conquista, costata sangue e sofferenze ancora oggi ben presenti nei ricordi e nel vissuto degli abitanti dei borghi maremmani ed amiatini, le 13 Sezioni dell'Anpi attive in provincia di Grosseto si faranno carico di custodirla, facendone conoscere il significato profondo alle nuove generazioni e non solo. Grazie per tutto Dino”.