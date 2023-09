Diisocianati a GROSSETO: corsi di formazione obbligatori

Dal 24 agosto gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato per l’utilizzo sicuro del prodotto. I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture. Confartigianato Imprese Grosseto promuove quindi due corsi di formazione gratuiti per le imprese associate, che si svolgeranno uno sull’Amiata in collaborazione con Pacini group srl e uno in via Monte Rosa 26 a Grosseto. Il corso avrà una durata di 4 ore e dopo un test di verifica verrà rilasciato un attestato di formazione valido a tutti gli effetti di legge. Info 0564 419611. Diisocianati al centro della formazione anche per Cna. Ci sono infatti ancora dei posti disponibili in due degli incontri di formazione obbligatoria organizzati per l’utilizzo dei prodotti chimici che si trovano in isolanti, guarnizioni, sigillanti, adesivi e vernici, sostanze molto diffuse nei settori dell’edilizia, della nautica e dell’impiantistica. La possibilità di partecipazione riguarda le lezioni di martedì 26 settembre o martedì 10 ottobre, entrambe dalle 14.30 alle 18.30.