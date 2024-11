Diffamazione, Degortes assolto dalle accuse

"Il fatto non costituisce reato". Si chiude così (almeno di fronte al giudice del tribunale grossetano) il processo a carico di Antonio Degortes (nella foto) accusato di diffamazione nei confronti del giornalista Mediaset Pier Angelo Maurizio, inviato della trasmissione "Quarto Grado" in onda su Rete 4. Degortes aveva scritto sul suo blog "Dito nell’occhio" alcuni commenti sull’inchiesta fatta dalla trasmissione in merito alla morte di David Rossi, capo ufficio stampa del Monte dei Paschi, criticando vari aspetti e mettendo in discussione l’attendibilità di certe affermazioni e di alcune persone sentite dal giornalista nella ricostruzione della vicenda e – soprattutto – sulle reali cause del decesso. Degortes era difeso dall’avvocato Roberto Martini di Siena e dall’avvocato Roberto Baccheschi di Grosseto.

"Al momento – dice Baccheschi – abbiamo solo il dispositivo della sentenza di assoluzione, per cui per un commento più preciso dobbiamo attendere il deposito delle motivazioni. Posso presumere al momento che il giudice abbia ritenuto le affermazioni di Degortes come un legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti di un fatto che è fuor dubbio avesse un interesse pubblico, considerato che sono state una quindicina le puntate realizzate dalla trasmissione".