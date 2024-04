Dieci addetti per segreteria. Come partecipare

Si cercano 10 addetti alla gestione dei flussi informativi che si occuperanno dell’organizzazione e della gestione delle attività di di segreteria, accoglienza ed informazioni, del servizio Cup/front office. Richiesto possesso del diploma di scuola media superiore. Offerta riservata a disoccupati, inoccupati o

inattivi, residenti o domiciliati in Toscana, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso voucher formativo just in time in particolare all’art 5 (bando reperibile ai link a fondo pagina) e disponibili a frequentare e concludere un corso di formazione, compreso di stage in azienda, potendo beneficiare di voucher.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato (sei mesi). Orario di lavoro: Part time. Sede di lavoro Rosignano. Per conhtatti Centro per l’Impiego di Rosignano Marittimo tel:05519985092 email:[email protected]