"Didattica delle Emozioni a Grosseto: Corso di Formazione per Docenti"

L’Istituto Comprensivo Grosseto 4, organizza un corso di formazione per docenti, interessati ad applicare il metodo della Didattica delle Emozioni nelle rispettive sezioni e nelle rispettive classi. Il corso, finalizzato a promuovere il benessere negli alunni e nelle alunne si svolgerà in due giorni: domani e il 27 all’Istituto Comprensivo 4 in vn via Einaudi, 6A e sarà condotto da Didemo, la società di formazione e di ricerca scientifica. L’idea portante della Didattica dell’empatia è quella di introdurre nelle scuole un format educativo, validato e con evidenze scientifiche ragguardevoli, finalizzato ad attivare competenze empatiche e cooperative. La dirigente dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4 Anna Maria Carbone ritiene che "la Didattica delle emozioni sia il miglior metodo di prevenzione precoce del disagio giovanile attualmente utilizzabile nelle scuole. Negli anni si è cercato di arginare il malessere giovanile attraverso pratiche finalizzate ad informare sui rischi per poi passare e concentrarsi sul promuovere benessere, focalizzando l’attenzione sulle giuste pratiche educative basate sul benessere, l’autonomia, l’autostima e la capacità di costruire relazioni significative. La ricerca scientifica in campo educativo e psicologico ha stabilito che sistematici interventi di educazione volti a favorire lo sviluppo dell’intelligenza emotiva nelle scuole migliorano in modo significativo le relazioni, i comportamenti, i livelli di stress e il successo formativo". Al corso, grazie anche alla sensibilità e al supporto dell’assessore Angela Amante, parteciperanno 120 docenti provenienti dai tre ordini della scuola statale, paritaria e dalle scuole dell’infanzia del Comune di Grosseto Ad ogni docente verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.