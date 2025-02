Diciassette corsi di formazione

Al via le iscrizioni per 17 corsi di formazione organizzati Confesercenti e Cescot Formazione diretta da Laura Comparini (nella foto) con Grandi talenti, il progetto finanziato dalla Regione Toscana con l’obiettivo di promuovere l’attivazione e il miglioramento occupazionale dei giovani disoccupati ed inattivi del nostro territorio. I corsi spaziano in campi differenti: dall’animatore green, al barman, dal cuoco green, al settore pizza e finger food, alla sartoria.

Il primo gruppo di corsi si intitola "Sviluppa i tuoi talenti" e si orienta sul settore turistico. Sono cinque percorsi da 76 ore: "Competenze green in cucina"; "Servizi barman (accoglienza e vini)"; Pizza e finger food (esperienze gourmet)"; "Competenze per animatore green: Vecchi mestieri e nuove prospettive: competenze per lavori sartoriali".

La seconda sezione è "Esercita i tuoi talenti", tre corsi da 30 ore, quattro corsi da 50 ore, due corsi da 40 ore: "Esperienze in outdoor, gestire gli imprevisti"; "Le competenze comunicative (Laboratorio teatrale)"; Personal branding"; "Impresa formativa simulata nel turismo"; "Digital Storytelling per il lavoro"; " Sviluppo dell’espressione creativa (Laboratorio teatrale)"; "Impresa formativa simulata: creare e progettare per la sartoria e l’animazione"; "Esperienze in outdoor- territorio e le sue eccellenze"; "Lavorare nella green e blue economy in Maremma": "Accompagna i tuoi talenti".

Tre percorsi individuali/individualizzabili da 30 ore: "Job mentor e life coaching". I corsi sono interamente gratuiti per l’utenza. Possono accedere giovani 18-34enni disoccupati/e, inattivi/e. Per gli stranieri è richiesto il livello A2 della lingua italiana. Per informazioni anche sulle date di scadenza dei singoli corsi telefonare allo 0564 438809.