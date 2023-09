Dibattiti e tavole rotonde sulla professione di Fisioterapia a Grosseto

Il convegno inizierà domani mattina all’auditorium Maccarone in via Cesare Battisti a Pisa. Dopo i saluti istituzionali di Enrico Sostegni, presidente Terza Commissione "Sanità e politiche sociali" della Regione Toscana, di Sergio Di Maio, presidente Società della Salute Pisana, alle 10 si comincia con "competenze e responsabilità". Alle 10.30 dibattito su "La fisioterapia nella prevenzione e cura della salute della persona" con Sandro Cortini, associazione Italiana di Fisioterapia che parlerà della "Prevenzione e cura nell’anziano". Alle 12 poi Tavola Rotonda con t testimonianze da rappresentanti della cittadinanza, delle istituzioni e della professione. "L’importanza oggi dell’intervento riabilitativo fisioterapeutico è in cima ai nostri progetti - ha detto il vicepresidente Alessandro Rustici durante l’incontro in sala Pegaso - La nascita dell’ordine e delle tre realtà, Grosseto, Pisa e Livorno, non farà altro che accrescere le conoscenze di tutti. Il dialogo è importante per la nostra professione. La sinergia politica e istituzionale che vogliamo iniziare sarà propedeutica per farci conoscere a tutti i livelli". "Il nuovo ordine nazionale dei fisioterapisti nasce prima di tutto a tutela del cittadino - dice Virginia Cambri che fa parte della segreteria – L’approccio e la presa in carico è fondamentale per la buona riuscita di una terapia. A volte – chiude – la nostra professione è fraintesa. Ma non deve essere così". "L’interlocuzione delle istituzioni è fondamentale per operazioni come queste dell’ordine dei fisioterapisti - ha chiosato Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto - e la professione di fisioterapista è importante e rappresenta un baluardo della salute delle persone. Rimaniamo a disposizione per percorsi futuri per sinergie".