"Diaccia Incontriamo i cittadini"

Il primo in contro c’è già stato. E da qui in avanti ce ne saranno molti altri. "Vorrei informare i cittadini - ha iniziato Giacomo Gori, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle – che è iniziata la campagna di informazione tesa a fare chiarezza sul procedimento che ha portato alla vendita di circa 900 ettari ricadenti nel comprensorio della Diaccia Botrona, nonché la richiesta di dimissioni del presidente della Provincia, Francesco Limatola e della consigliera provinciale Elena Nappi". Gori prosegue dunque nella sua battaglia per "la verità sulla vendita di un bene che sarebbe dovuto rimanere pubblico e che invece la Provincia - dice - contravvenendo anche alle regole della buona politica, ha venduto senza pensarci due volte". Ieri Gori alle 9.30 ha incontrato i cittadini di fronte a Porta Vecchia, in occasione del mercato cittadino e lo farà anche tutti i giovedì. Il sabato invece i rappresentanti del Movimento 5 Stelle saranno presenti, sempre dalle 9.30, al mercato di Castiglione della Pescaia.