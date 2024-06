Di scena i Campionati sportivi nazionali . In campo gli Ordini degli Ingegneri d’Italia

Sarà un "gioco" da ingegneri. Sono arrivati già e arriveranno ancora molti ingegneri da tutta Italia, da 43 ordini provinciali per un totale di 1500 persone tra atleti e accompagnatori perché quest’anno sarà la provincia di Grosseto ad ospitare i Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri in occasione del 68° Congresso Nazionale. Cominciato ieri, il primo appuntamento ha inizio con le partite di qualificazioni dei campionati di calcio nelle strutture sportive di Grosseto, Paganico, Castiglione della Pescaia e Follonica "in campo" fino a sabato. L’organizzazione è curata l’ordine degli ingegneri di Grosseto affinché i colleghi siano accolti in Maremma per trarre dall’esperienza, anche la bellezza del territorio. La seconda manifestazione si svolgerà dal 5 all’8 settembre. Verranno disputati tornei di calcio a 11, a 8 e a 5, la gara di vela, il campionato di padel al The Village Padel &Tennis di Grosseto, la corsa podistica a Roccastrada e ciclistica a Gavorrano. I tornei dei campionati di calcio saranno dedicati a "Massimo Bucciantini" e a "Franco Genovese". Ieri, la presentazione della manifestazione allo Zecchini. "È – dice Enrico Romualdi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto – nostro interesse portare tanti ingegneri italiani nel nostro territorio, perché conoscano le sua bellezze". "E’ importante – dice Valentino Bisconti consigliere provinciale – che una provincia come Grosseto ospiti grandi eventi come questo". A dare il benvenuto all’evento, il deputato, nonché assessore allo sport, Fabrizio rossi. "Un anno particolare – spiega – per inserire l’evento perché l’ambito turistico Maremma Toscana Sud è Comunità europea dello sport".

Maria Vittoria Gaviano