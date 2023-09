Di 4 stagioni ci resta solo la pizza

Luca

Mantiglioni

IIn un modo o nell’altro, il tema "ambiente" non si allontana mai dalla cronaca. Oggi, ad esempio, protestano Wwf e Legambiente contro la preapertura della caccia sostenendo che sarà un gioco al massacro, perché le doppiette rischiano di tirar giù anche specie che in questo periodo nidificano. E poi c’è da mettere in conto che gli animali diventano prede più facili a causa dei cambiamenti climatici che ormai disegnano solo due stagioni: quella della siccità e quella delle piogge torrenziali. Nel mezzo, solo poche ore. Ma questi cambiamenti sembrano interessare solo noi comuni mortali. Perché, in fondo, aveva ragione Hugo Chavez: "Se il clima fosse una banca, i Paesi ricchi l’avrebbero già salvato".