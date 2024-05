Degustazioni e turismo enologico. In piazza la top ten dei Vermentini A Castiglione, degustazione dei migliori Vermentini di Maremma, vincitori del concorso "Vermentino Grand Prix 2024". Evento organizzato da "Bacco In Toscana" e Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana per promuovere le eccellenze enologiche locali e il turismo enologico.