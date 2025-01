Decisione della giunta comunale. Piano parcheggi, novità in arrivo

Il Comune ha deciso di dare mandato al comandante della Polizia municipale, Carlo Poggioli, per realizzare uno studio di fattibilità della gestione e migliore organizzazione dei parcheggi nel centro cittadino.

Nel centro storico di Orbetello la sosta degli autoveicoli è distinta in parcheggi liberi, destinati ai residenti, in abbonamento e parcheggi a tariffa oraria. La stessa tariffa fa riferimento ad importi diversificati, con aumenti applicati nel periodo di maggior afflusso turistico oltre che per la vicinanza alla parte più centrale della città. L’attuale appalto ad una ditta esterna per la gestione delle aree di sosta a pagamento include le operazioni connesse alla posa in opera, noleggio e manutenzione di 16 parcometri alimentati a balleria, oltre l’apertura di un Front office che per tre giorni alla settimana è dedicato alle procedure di rilascio abbonamenti e contrassegni per la sosta ai residenti.

E’ in fase di studio anche un sistema per il pagamento della sosta attraverso la App "Easy Parkintg" (già attiva) migliorata attraverso l’applicazione "My Cicero" che verrà attivata quest’anno. Da studiare anche un piano parcheggi e viabilità che tenga conto delle diverse esigenze del paese a seconda della stagionalità. Molti commercianti ed artigiani ad esempio avevano richiesto la modifica e riduzione delle zone a traffico limitato.

Uno degli obiettivi della ristrutturazione del sistema parcheggi è quello di consentire alla Polizia municipale di poter effettuare una rapida consultazione da remoto della situazione posti auto liberi, così da indirizzare gli utenti verso le zone in quel momento utilizzabili.

La giunta, inoltre, ha inserito tra i quesiti dello studio quella della valutazione dei costi per il personale dedicato ai controlli, liberando gli attuali istruttori di vigilanza della Polizia municipale da tali incombenze.

Al Comandante Poggioli, quindi, per una riorganizzazione di tutti questi servizi è stato demandato lo studio di fattibilità per la gestione dei parcheggi nel centro di Orbetello ed il rapporto tra qualità e costi d’esercizio nelle varie situazioni d’appalto, fornendo anche proposte alternative rispetto l’attuale gestione e sistema, aree di sosta ed individuazione di nuove.

Michele Casalini