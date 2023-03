Dall’Olanda fino a Caldana per imparare a fare i tortelli

Dalla terra dei mulini a vento fino a Caldana per imparare a fare i tortelli. Il 2023 passerà alla storia, per la frazione di San Biagio, anche per la giornata che una ventina di studentesse della Università Nhl-Stenden Leeuwarden, hanno vissuto, in un ristorante caldanese, "Il Boccaccio". Sandro Signori, nella veste di docente, ha insegnato loroto a fare i tortelli e portare, fra i tulipani in fiore , l’esperienza che solo pochi cuochi e poche massaie di casa nostra usano ancora. Alla regia di questo appuntamento , che fa parte del grande "Progetto Borghi", erano Ilaria Krismer, nella duplice veste di interprete con Judith Sepp, e Giancarlo dell’Orco, che dopo la preparazione della sfoglia e dei tortelli hanno accompagnato la comitiva lungo le vie del centro cittadino alla scoperta degli alloggi che le famiglie hanno messo a disposizione per periodi più o meno brevi di vacanza. Le olandesine si sono cimentate nella preparazione di questa specialità tutta maremmana con Elke che ha parlato, con qualche sbuffo di farina sul volto, di esperienza unica per la realizzazione di questo piatto che conosceva solo attraverso foto e che riproporrà , una volta in patria, in primis ai propri familiari. Piacevole obiettivo, quello centrato, a Caldana per una iniziativa che rientra nel progetto di "Ospitalità alternativa".

Roberto Pieralli