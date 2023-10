Dalla scuola al ristorante. Ex studenti a cena con i professori

Cena di classe a distanza di qualche anno rispetto a quello in cui hanno sostenuto l’esame di maturità, ma non per questo il clima è stato meno festoso e goliardico, anzi. A ritrovarsi non seduti di fronte ai banchi ma ad una molto più rilassante tavolata sono stati gli ex studenti della classe 5 B Sp. del Geometri diplomati nell’anno scolastico 20062007. Insieme a loro c’erano anche i professori Claudio Turco, Mauro Benedettelli e Luciana Sottani.