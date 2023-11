Dalla parte degli animali: "La Casa di Gioia" cresce

MONTE ARGENTARIO

Una piccola oasi di pace per gli animali nel cuore dell’Argentario, dove c’è chi si prende cura di loro con amore, ma anche con tanto sacrificio. La "Casa di Gioia" conta su oltre cento animali di tutti i tipi, dai classici cani e gatti ai tantissimi volatili presenti nelle voliere, ma anche pecore, capre e tante altre specie. La presidente Catia Orsini, nei pressi di Porto Santo Stefano, ha creato con le sue mani, nel giardino e nella sua abitazione, un rifugio per tutti gli animali che si trovavano in una precedente situazione di pericolo o di difficoltà. Sono oltre un centinaio e tutti convivono nel migliore dei modi, in piena pace e serenità tra loro. E l’associazione, che si occupa inoltre degli affidi ma anche del recupero e del salvataggio degli animali selvatici sul territorio, ha però bisogno di una mano per proseguire al meglio la sua attività. È possibile intestare il 5 per mille in dichiarazione dei redditi al sodalizio, mentre è già iniziata la campagna tesseramento 2024. Per chi vuole fare la tessera, il costo annuale è di 12 euro per il socio ordinario e di oltre 12 euro per il socio sostenitore. I moduli di adesione da compilare si possono trovare nei negozi Lotto e Merceria Francesca Baglioni a Porto Santo Stefano, mentre presto saranno disponibili dei punti anche a Orbetello. Le tessere possono anche essere richieste online o tramite email a [email protected] o tramite WhatsApp al 3477138766. Il versamento in quel caso dovrà essere fatto esclusivamente per bonifico bancario, specificando la causale tesseramento 2024 o rinnovo tessera.

"Nel 2024 ci saranno inoltre le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo – ricorda Catia Orsini –. Chi volesse candidarsi per farne parte può comunicarlo all’atto del tesseramento. La Casa di Gioia è inoltre alla ricerca di un mezzo furgonato usato per fare i recuperi, come un Dobló, un Kangoo o simili, che non sia da rottamare, ad un prezzo ragionevole dal momento che servirà per fare volontariato".

Un servizio, quello offerto dal sodalizio di Catia Orsini, essenziale per la tutela degli animali e dell’ambiente, convenzionato anche con il Crasm di Semproniano. E gli interventi che vengono fatti giornalmente sono tantissimi, a testimonianza che l’associazione ha bisogno di essere sostenuta da coloro che hanno a cuore la natura.

Andrea Capitani