Dal Pnrr 22 milioni per la Maremma

L’ importo complessivo da progetto per la realizzazione degli interventi Pnrr per l’area grossetana ammonta a 22.070.170,26 euro. I fondi per la sanità messi a disposizione dal Pnrr rappresentano indubbiamente una grande opportunità di investimento, potenziamento e innovazione tecnologica per le Aziende sanitarie, compresa l’Asl Toscana sud Est. L’obiettivo è ridisegnare una nuova rete di servizi sanitari e socio-sanitari più capillare e quindi più vicina ai cittadini. Un’organizzazione che ottimizzi la distribuzione dell’offerta sul territorio, integri l’aspetto sanitario con quello sociale dell’assistenza, portando il servizio al paziente e non il contrario, e in cui il cittadino riesca a orientarsi con maggiore facilità. Sono considerevoli le cifre investite per realizzare sette Case della Comunità (investimento che supera i 10milioni do euro). Di queste sette, quattro riguardano lla zona grossetana (Grosseto – Villa Pizzetti e via Don Minzoni, Castel del Piano, Follonica) e tre l’Albegna (Orbetello, Pitigliano e Santo Stefano). Due, una per zona, saranno le Cot (Centrale Operativa Territoriale), due anche gli ospedali di comunità in progetto (ospedale di comunità di Grosseto e quello delle Colline Albegna a Pitigliano). Questi fondi apriranno nuove prospettive per la sanità territoriale e per il sistema sanitario in generale. Previsti anche altri interventi di minore entità.