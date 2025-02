Dagli studenti: "No alla droga. Scegli gli ideali"

Uno striscione ’Scegli gli ideali, no la droga’ per farsi sentire. "Abbiamo deciso di richiamare l’ attenzione su una piaga che anche nella nostra città si sta espandendo a macchia d’olio, colpendo soprattutto le persone giovani – si legge in una nota del Blocco Studentesco Grosseto – L’ uso di sostanze stupefacenti infatti, è molto diffuso tra i ragazzi di età compresa tra i sedici e i trent’anni, la situazione è resa ancora più delicata dall’ avvento di nuove droghe". E poi: "Il disagio sociale fra i giovani è sempre più evidente, e poche sono le distrazioni e le attività che i giovani possono svolgere per non cadere in questa viscida trappola. Noi riteniamo necessario intervenire nel sociale, e dare a questi ragazzi punti di ascolto".