Da "Nannoni" le opere di Laura Serafini

In occasione della "Giornata Internazionale della Donna", la Distileria Nannoni con sede a Paganico (in località Aratrice) dedica una giornata speciale all’arte e alla creatività femminile, ospitando la mostra delle opere di Laura Serafini. Un evento che si inserisce nell’ambito delle iniziative realizzate da "Donne del Vino", con l’intento di valorizzare il talento e la sensibilità artistica delle donne.

"L’esposizione – spiegano glòi organizzatori – offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nel mondo espressivo dell’artista, che attraverso i suoi dipinti racconta volti e storie con una visione unica e intensa. La giornata si articolerà in diversi momenti, pensati per offrire ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente".

Il programma prevede l’apertura della mostra alle 15, seguita alle 16 da una visita guidata della distilleria Nannoni insieme a Priscilla Occhipinti (nella foto), maestro distillatore più premito al mondo, durante la quale sarà possibile scoprire da vicino i segreti della produzione artigianale delle loro celebri grappe.

Alle 17, poi, Laura Serafini sarà protagonista di un incontro dedicato alla sua arte, con un momento di presentazione accompagnato da un aperitivo. La giornata si concluderà alle 18.0 con la chiusura dell’esposizione.

L’evento – come tutti quelli organizzati in distilleria da Priscilla Occhipinti – è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 331 7331114.