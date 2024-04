Dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri: al processo arrivano la condanna (sospesa) e le sue scuse

Albinia (Grosseto), 22 aprile 2024 – Arrestato la notte scorsa ad Albinia ( Grosseto) per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un 40enne anni tunisino, che dopo aver dato in escandescenze in un bar, all'arrivo dei carabinieri ha reagito aggredendo i militari con calci e pugni. E anche durante il trasferimento in carcere ha continuato a dare testate al vetro del blindato dei carabinieri. Si è procurato delle profonde ferite. I carabinieri hanno avvertito il 118 e l'uomo è stato trasferito in ospedale. Oggi la giudice Ludovica Monachesi, ha convalidato l'arresto. L'uomo è stato anche processato per direttissima e il pm Massimiliano Tozzi ha chiesto la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione. L'uomo, assistito dal difensore Susanna Bruni, ha chiesto scusa per il suo comportamento e alla fine ha patteggiato la pena, poi sospesa.